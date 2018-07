Prestes a decidir vaga em final da Libertadores, Grêmio terá reservas contra Avaí

O Grêmio terá um time formado totalmente por jogadores reservas na partida contra o Avaí, neste domingo, às 17 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nem mesmo o lateral-direito Léo Moura e o atacante Arroyo, considerados também reservas, viajaram para Santa Catarina - os nomes de ambos não constam na lista dos 19 relacionados para o duelo.

+ Marcelo Oliveira diz que Grêmio tem 'enorme' responsabilidade contra o Avaí

+ Leia mais notícias sobre o Grêmio

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

+ Confira a tabela da Libertadores

A intenção do técnico Renato Gaúcho é poupar todos os titulares para o jogo da próxima quarta-feira, na capital gaúcha, contra o Barcelona, de Guayaquil, que deverá confirmar a equipe brasileira como finalista da competição continental. A vitória no jogo de ida, no Equador, por 3 a 0, praticamente selou a presença do Grêmio na decisão do torneio sul-americano.

O elenco treinou neste sábado no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A atividade foi fechada para os jornalistas. O volante Michel, que retorna de uma artroscopia no joelho esquerdo, poderá ser a principal novidade no time, que deverá iniciar o jogo com: Paulo Victor; Leonardo, Thyere, Bressan e Marcelo Oliveira; Michel, Cristian, Beto da Silva, Patrick (Jean Pyerre ou Dionathã) e Everton; Jael.

Com 50 pontos, o Grêmio ocupa a quarta colocação do Brasileirão e não corre o risco de perder o posto nesta rodada, pois tem três pontos e duas vitórias a mais que Cruzeiro e Botafogo, quinto e sexto colocados, respectivamente.

Confira a lista dos 19 jogadores escolhidos por Renato Gaúcho para enfrentar o Avaí:

Goleiros - Paulo Victor e Bruno Grassi

Laterais - Leonardo, Marcelo Oliveira e Conrado

Zagueiros - Bressan e Rafael Thyere

Volantes - Michel, Cristian, Kaio e Machado

Meias - Patrick e Jean Pyerre

Atacantes - Jael, Everton, Beto da Silva, Batista, Dionathã e Pepê