Prestes a fazer 100º jogo, Renato Augusto lamenta crise financeira

Prestes a completar 100 jogos pelo Corinthians, Renato Augusto lamentou nesta quinta-feira a atual situação do Corinthians, com a saída de vários titulares e em crise financeira. O meia atingirá a marca centenária com a camisa do time alvinegro no sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

"A gente sabe da dificuldade financeira do clube, precisa reduzir gastos, fazer caixa, é inevitável esse desmanche. Cabe a quem está aqui ter paciência. Vai ser um momento complicado, podemos fazer uma grande partida, mas depois uma partida horrível", disse Renato Augusto.

Para o meia, a saída de tantos jogadores em um curto espaço de tempo pode, inclusive, tirar o Corinthians da briga pelo título. Depois de Guerrero e Emerson, que foram para o Flamengo, o próximo a sair é Fábio Santos, a caminho do Cruz Azul, do México. O volante Petros, com proposta do Betis, também pode selar a sua transferência.

"É ruim, porque a qualquer momento pode chegar proposta para outro. Claro que isso preocupa. Por mais que traga jogador para essa função, jogador que está aqui está habituado. Preocupa. Principalmente aqui tem de estar em alto nível, brigando por título, fica ainda mais difícil", lamentou o Renato Augusto.