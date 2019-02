Prestes a igualar marca de Gylmar, Cássio mira recorde de Ronaldo

Pelo simples fato de entrar em campo como titular no jogo contra o Racing, nesta quarta-feira, em Buenos Aires, pela Copa Sul-Americana, Cássio já fará história pelo Corinthians. O ídolo alvinegro vai se igualar a Gylmar dos Santos Neves como o segundo goleiro que mais vezes defendeu o time, com 395 jogos cada um.

O jogador comemorou o façanha nesta terça-feira, quando relembrou um pouco do seu histórico de títulos e grandes defesas pelo time, sendo as principais delas nas campanhas das conquistas da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa de 2012.

"Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei tudo o que aconteceu. Trabalhei e vou continuar trabalhando para melhorar minhas marcas, meus números, mas é dia a dia, difícil fazer uma projeção. Foi assim que cheguei nessa marca, sem fazer uma projeção de quantos jogos eu faria ou onde eu chegaria no Corinthians", afirmou Cássio, em entrevista ao canal ESPN Brasil, no hotel onde o time corintiano está concentrado na Argentina.

"Me sinto privilegiado de estar chegando nestes números em um clube respeitado como é o Corinthians. Fico muito feliz por ter chegado a este hall tão seleto de atletas que disputaram este número de partidas", completou o atleta, que só ficará atrás de Ronaldo, outro ídolo histórico do Corinthians, entre os goleiros que mais vezes defenderam a equipe alvinegra.

E ao ser questionado se é possível alcançar o recorde do ex-camisa 1 corintiano, que contabiliza 602 jogos pelo clube, Cássio respondeu: "Dá. Acredito que sim. Mas, é como eu falei, não dá para ficar projetando lá na frente. Somos movidos por desafios, metas, quebrar barreiras. Mas agora é pensar em fazer um grande ano e ir jogo a jogo. Tendo essa mentalidade, estou chegando aos 400 jogos. Quem sabe chegar aos 500, 600, mas é fazer o melhor agora para quem sabe no futuro bater essa marca".

TIME EM EVOLUÇÃO

Cássio também comentou nesta terça-feira sobre o fato de que o Corinthians vem alternando boas e más atuações. Ele encarou este momento instável da equipe como normal e ressaltou que o mais importante é sair de campo vencedor nas partidas. "As vitórias ajudam bastante e, mesmo com o time oscilando um pouco, quando você vence você vai ganhando confiança e tudo é mais fácil para ser melhorado. O time vem crescendo", disse.

O ídolo também reconheceu que o Racing atuará como favorito nesta quarta-feira, mas acredita que sua equipe possa avançar à próxima fase da Copa Sul-Americana. "É um time que está em um nível acima do nosso, em questão de entrosamento e qualidade, mas isso não significa que o Corinthians não possa vir aqui e se classificar", afirmou.

Em meio a este processo de evolução do time, Cássio citou o atual titular da lateral esquerda corintiana como um jogador que cresceu muito desde que começou a defender a equipe. "Cito como exemplo o Avelar, que há uns quatro meses era contestado, mas hoje é um dos jogadores mais regulares do Corinthians. É uma questão de treinar para evoluir. Temos um grande teste aqui na Argentina pra gente crescer e ter uma defesa sólida", enfatizou.