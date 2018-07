Prestes a sair do São Paulo, Lucas chora ao pensar em despedida

SÃO PAULO - O atacante Lucas, do São Paulo, deixou o campo emocionado após a vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Náutico, neste domingo, pelo Brasileirão. O jogador fez uma de suas últimas partidas no Morumbi, já que em janeiro se transfere para o Paris Saint-Germain, da França.

Aos 20 anos o jogador veio das categorias de base do clube e tem no máximo mais seis partidas para fazer com a camisa do São Paulo - número que será atingido caso o time chegue à final da Copa Sul-Americana. "É um choro de alegria e de tristeza, pois a minha despedida está chegando. Isso passa um filme na cabeça, passei por muitas barreiras, lutei muito para chegar onde cheguei. Foi tudo muito rápido e merecido. Espero voltar um dia", disse o jogador.

O técnico do São Paulo, Ney Franco, elogiou o jogador. "Lucas sempre se mostrou muito profissional. Ele quer ir para outro país, mas antes deseja ter um registro de conquistas dentro do clube", afirmou.

A única chance de Lucas conquistar um título antes de sua transferência é a Copa Sul-Americana. O São Paulo está na semifinal contra a Universidad Católica, do Chile, e o primeiro jogo será na próxima quinta-feira, em Santiago.