Prestigiado no Palmeiras, Willian espera fazer de novo a diferença

Reflexo da boa fase do Palmeiras, o atacante Willian vive a expectativa de ser decisivo mais uma vez diante do Colo-Colo, nesta quarta-feira, pela Libertadores. O jogador tem sido importante no esquema tático do técnico Luiz Felipe Scolari e garante que individualmente está conseguido render bastante para a equipe.

“Nada é mais gratificante do que manter o que se almeja quando inicia o ano, que é regularidade. Claro que estamos sujeitos a nos machucar, mas quando se consegue ter a disciplina desde a alimentação, no sono, aproveitar a comissão técnica para ter boa recuperação, você chega com força e bem equilibrado nos jogos”, contou.

O atacante revelou que costuma dizer para sua esposa, em tom de brincadeira, que é muito importante aproveitar toda a estrutura do clube. “Chego tarde para aproveitar o que o clube oferece, para chegar bem e ter todo o respaldo. Fico muito feliz que possa me manter assim até o fim do ano, pedindo a Deus para não me machucar, para fazer o que mais amo”, disse.

Willian sabe que a Libertadores tem um gostinho especial não só para o torcedor palmeirense, mas também para qualquer atleta. Ele lembra que para chegar ao topo continental não adianta ter só uma equipe boa, é preciso muita luta e dedicação diante de adversários cada vez mais complicados.

“Acredito que competições como a Libertadores exigem entrega e luta. Hoje não vejo uma equipe que só é boa com a bola no pé. Sem a disposição, obediência tática e sem encurtar espaços fica difícil ter sucesso. E temos conseguido fazer isso. O Felipão está resgatando isso para o nosso futebol. Com a qualidade que tem o grupo, estamos conseguindo colocar um espírito de luta que a Libertadores exige. Se colocarmos em prática, com a bola no pé, o talento de cada um fará a diferença.”