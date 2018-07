Prestigiado, Tite renova por um ano com o Corinthians O Corinthians anunciou nesta quarta-feira, em seu site oficial, que renovou por mais um ano, até dezembro de 2013, o contrato do técnico Tite, campeão brasileiro e da Libertadores com o clube. A diretoria preferiu acertar com o treinador antes mesmo da disputa do Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. O antigo acordo venceria no fim do ano.