Primavera elimina o Fluminense e avança na Copa São Paulo

O Primavera-SP é o primeiro clube classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016. O time paulista surpreendeu ao superar o Fluminense por 3 a 2, nesta sexta-feira, no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP). O duelo marcou a abertura da segunda fase do torneio.

Agora, o Primavera fica no aguardo sobre quem será seu adversário da próxima fase. O time vai encarar o vencedor de Água Santa-SP e Avaí-SC, que se enfrentam neste sábado, às 17 horas, na Arena Capivari, em Capivari (SP). Segundo maior vencedor da Copinha, com cinco taças, o Fluminense está eliminado.

Na fase de grupos, o Primavera havia ficado na liderança do Grupo 14, disputado em Indaiatuba, com duas vitórias (sobre Avaí e Paraná) e um empate na estreia com o Boca Júnior-SE.

Já o Fluminense terminou a etapa no segundo lugar do Grupo 13 com duas vitórias (sobre Real Noroeste-ES e Capivariano-SP) e uma derrota (para o Água Santa-SP). O triunfo contra o Capivariano, por 10 a 0, foi uma das duas maiores desta edição da Copinha - a outra foi do Coritiba contra o União Barbarense-SP.

A partida foi emocionante desde os primeiros minutos. Logo aos 12 minutos, o atacante Goteira abriu o placar, enquanto que Ramon empatou no minuto seguinte. Ainda no primeiro tempo, Pedro e Goteira ampliaram para os donos da casa, aos 21 e aos 42 minutos. Pedro ainda diminuiu para os cariocas aos 44 da segunda etapa, sem mais tempo para qualquer reação.