Primeira edição do brasileirão feminino tem início nesta quarta-feira

SÃO PAULO - O futebol feminino, há bastante tempo, vem enfrentando dificuldades para se firmar no Brasil. Mas nesta quarta-feira, dará um passo importante para o início de uma nova etapa, com a abertura do primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, realizado com apoio da Caixa Econômica Federal.

Ao todo, as 20 melhores equipes femininas do ranking da CBF disputarão a taça. Junto com a Copa do Brasil, a nova competição passa a ser a segunda no País com abrangência nacional, o que pode dar mais destaque ao futebol feminino. Com isso, a CBF espera que os clubes de maior expressão do Brasil sejam atraídos a participar das próximas edições.

O modelo de disputa é simples: na primeira fase da competição, as equipes serão divididas em quatro grupos em que os dois melhores de cada chave serão classificados para a segunda fase. Nesta etapa, os oito times restantes serão divididos em dois grupos. E novamente os dois melhores vão passar para a fase final, que será feita em formato de mata-mata.

Confira as partidas da primeira rodada:

18/09

15h - Duque de Caxias x Centro Olímpico

15h - São Francisco x Iranduba

15h Tuna LUso x Iranduba

19h - Francana x Rio Preto

20h30 - ASSCOOP x Vasco da Gama

20h30 - Vitória x Caucaia

21/09

16h - Tiradentes x Viana