Primeira fase da Copa do Brasil termina nesta quarta-feira com 16 partidas

O Atlético Mineiro começa nesta quarta-feira o seu prêmio de consolação da última temporada. Sem garantir a classificação para a Copa Libertadores, o clube teve que se contentar com uma vaga na primeira fase da Copa do Brasil, que em 2018 terá premiação recorde, com distribuição total de R$ 270 milhões. No total serão disputados 16 jogos.

O adversário do clube mineiro é o xará Atlético-AC na Arena da Floresta, em Rio Branco, às 21h45 (de Brasília). Por alguns segundos, o torcedor do atleticano pode comemorar a classificação para a Libertadores, até que, no último lance, a Chapecoense virou em cima do Coritiba pra 2 a 1 e ficou com a vaga.

Agora na Copa do Brasil, o time mineiro corre atrás da maior premiação da história: o campeão leva pra casa R$ 50 milhões e o vice, R$ 20 milhões. Vencedor em 2014, o time chegou na final em 2016, mas perdeu para o Grêmio.

Único paulista em campo, o São Caetano recebe o Criciúma no estádio Anacleto Campanella, às 19h30. Campeão da Série A2 paulista de 2017, o time de São Caetano do Sul (SP) terá que estrear em momento complicado. O lanterna do Campeonato Paulista trocou de técnico: Luís Carlos Martins saiu para a chegada de Pintado, ex-Guarani e São Paulo. Além disso, o clube não disputa uma competição nacional desde 2015, quando não conseguiu buscar o acesso na Série D e acabou sem calendário nacional no segundo semestre.

Representantes do Campeonato Brasileiro, o Sport enfrenta o Santos-AP no estádio Zerão, em Macapá, enquanto que o Vitória joga contra o Globo-RN no estádio Manoel Barreto, em Ceará-Mirim (RN), ambos às 19h30 (de Brasília). Mais tarde, às 21h30, o Ceará joga contra o Brusque-SC no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

Nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, os times mais bem ranqueados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) jogam, em jogo único, como visitante. Com os 16 jogos previstos para esta quarta-feira, será completada a primeira fase com 40 clubes avançando à segunda etapa.

Confira os jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil:

16h

Ceilândia-DF x Avaí-SC

16h30

Atlético-ES x Remo-PA

17h

Altos-PI x Atlético-GO

19h30

Parnahyba-PI x Coritiba-PR

Santos-AP x Sport-PE

Globo-RN x Vitória-BA

São Caetano-SP x Criciúma-SC

20h30

Cianorte-PR x ABC-RN

21h30

Sinop-MT x Goiás-GO

Ferroviário-CE x Confiança-SE

União-MT x CRB-AL

Corumbaense-MS x ASA-AL

21h45

Brusque-SC x Ceará-CE

Atlético-AC x Atlético-MG

22h30

São Raimundo-RR x Vila Nova-GO

Manaus-AM x CSA-AL