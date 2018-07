Primeira fase da Copa é chave para Gilberto Silva

Os jogos contra a Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal, pela primeira fase do Grupo G da Copa do Mundo, são os que mais incomodam o volante Gilberto Silva. Ele considera fundamental vencer estes jogos para que a seleção brasileira não tenha problemas na África do Sul. Ele descarta inclusive imaginar uma das outras seleções como favorita.

"Não vou apontar um favorito exatamente, mas a primeira fase é o nosso maior rival. Temos certeza que vamos nos classificar, mas não podemos pensar muito à frente, tem de ser um passo de cada vez", explicou o volante, que detalha os motivos de sua preocupação.

"Da Coreia do Norte temos menos informação, Portugal e Costa do Marfim sabemos algo em relação a jogadores que já jogaram juntos com outros aqui. Se você analisar nosso grupo em relação a outros, é um dos mais difíceis. A estreia é superimportante, mesmo não tendo informações necessárias".

O volante faz o discurso quase padrão entre os jogadores ao ser questionado sobre o favoritismo do time. "(O favoritismo) depende da forma como cada jogador no grupo encara a situação. Lógico que se for olhar o histórico, quando chegamos com favoritos tivemos dificuldades. Estamos acostumados com pressão e cada jogador sabe o que representa para cada torcedor. Não adianta falar aqui o que vamos fazer, o que importa é quando começar os jogos".