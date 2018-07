Primeira fase da Copa São Paulo é marcada por surpresas

SÃO PAULO - A primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao fim na quarta-feira e ficou marcada por algumas decepções e surpresas. Times tradicionais como Atlético-MG e Vasco sequer passaram para a próxima fase, mas as duas maiores zebras foram as eliminações precoces de São Paulo e Flamengo, os dois últimos campeões da competição. Por outro lado, Corinthians, Palmeiras, Santos, entre outros, confirmaram o favoritismo e passaram sem susto para a fase de mata-mata.

Corinthians e Palmeiras vão enfrentar Goiás e Monte Azul, respectivamente. Já o Santos faz um dos jogos mais aguardados, contra o Guarani. A próxima etapa terá ainda alguns duelos paulistas: Santo André x Paulista, São Carlos x Red Bull e Taubaté x Primeira Camisa.

A primeira fase da competição foi encerrada com 24 jogos e mais algumas surpresas na quarta-feira. Se, na véspera, equipes tradicionais como São Paulo, Flamengo e Atlético-MG foram eliminadas, ontem foi a vez de Portuguesa, Sport e Ponte Preta. A Portuguesa derrotou o Sertãozinho por 3 a 1, o Sport bateu o Batatais por 3 a 2 e a Ponte Preta fez 2 a 1 no Nacional-AM. No entanto, apesar das vitórias, os resultados não foram suficientes.

Já alguns times se classificaram mesmo com derrota, já que chegaram em boa situação à ultima rodada. Casos de Grêmio, que perdeu para o Grêmio Osasco por 3 a 1, e América-MG, que levou uma goleada do Audax, ex-Pão de Açúcar, por 5 a 1, e ainda assim se garantiu.

Com os 32 times definidos, os duelos da segunda-fase começarão a ser disputados no próximo sábado. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira os locais e confrontos dos jogos da segunda fase.

SÁBADO

10h00 São Bernardo x América-MG (São Bernardo)

16h00 Santo André x Paulista (Leme)

16h00 Corinthians x Goiás (Jaguariúna)

16h00 Taubaté x Primeira Camisa (Taubaté)

17h00 Olé Brasil x Uberlândia (Batatais)

17h00 São Carlos x Red Bull Brasil (São Carlos)

19h00 Palmeiras x Monte Azul (Araraquara)

21h30 Cruzeiro x Atlético-PR (São José do Rio Preto

DOMINGO

10h00 Bahia x Fluminense (Capital)

10h00 Barueri x Internacional (Barueri)

14h30 Grêmio x Juventus (Osasco)

16h00 Desportivo Brasil x São Caetano (Porto Feliz)

16h00 Coritiba x Mirassol (Louveira)

16h00 Figueirense x Rondonópolis (Guarulhos)

17h00 Santos x Guarani (Limeira)

19h30 Botafogo x Vitória (São José dos Campos)

* atualizado às11h11