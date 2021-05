Primeira fase da Série A2 termina com Portuguesa classificada e Oeste favorito ao título

Está finalizada a primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. Neste sábado, foram realizados os oito jogos da 15ª e última rodada. Foram definidos os duelos das quartas de final, e as oito melhores equipes já sabem quais os desafios que terão pela frente em busca das vagas para o acesso à Série A1 de 2022.

A rodada derradeira não guardava muitas decisões, afinal a maior parte das equipes já entraram em campo com seu futuro definido. Cinco clubes lutavam por quatro vagas nas quartas de final. Enquanto os rebaixamentos de Esporte Clube São Bernardo e Sertãozinho estavam sacramentados. Na outra ponta da tabela, os quatro primeiros colocados Oeste, Água Santa, Rio Claro e Atibaia (respectivamente) aguardavam a determinação de seus adversários na próxima fase.

A Portuguesa precisava de uma vitória para avançar. E conseguiu. Aplicou 3 a 0 sobre o Audax (14º). Após início de torneio preocupante, a equipe rubro-verde obteve sequência positiva e terminou em 7º lugar. Em seu centenário, a equipe do Canindé quer voltar à elite paulista, mas para isso terá de superar missões bastante complicadas. A primeira delas será eliminar o segundo melhor da primeira fase, o Água Santa.

O Red Bull Brasil (6º) também fez o que precisava, derrotando o Atlético Monte Azul (13º), fora de casa, por 2 a 1. O XV de Piracicaba (8º) vive péssima fase, mas conseguiu a classificação após empate sem gols com o Atibaia (4º). Foi seu oitavo jogo sem vencer. Um jogo seria o fiel da balança: São Bernardo Futebol Clube (5º) e Velo Clube (9º) se enfrentaram em Campinas e quem levou a pior foi o time de Rio Claro, que, apesar do empate, em 1 a 1, acabou eliminado.

Também neste sábado, o líder Oeste recebeu o Rio Claro (3º) e ficou no empate sem gols. O vice-líder Água Santa enfrentou, em Diadema, a eliminada Portuguesa Santista (11ª). Mas não faltaram gols e emoção. O placar final foi 3 a 3. Outros dois jogos não tinham muita relevância para a competição. O Juventus (10º) venceu o rebaixado Esporte Clube São Bernardo (15º), na Rua Javari, por 2 a 1. Enquanto o também rebaixado Sertãozinho (16º) fez 3 a 1 sobre o Taubaté (13º), fora de casa.

O Oeste é apontado como o grande favorito ao título e, consequentemente, ao acesso. O líder conquistou 11 vitórias em 15 jogos e se despediu da primeira fase com apenas uma derrota, além de três empates. Ao todo, somou 36 pontos, cinco à frente do vice-líder Água Santa e 15 a mais que seu rival da próxima fase, o XV de Piracicaba. Comandado por Roberto Cavalo, o time de Barueri busca retomar seus bons momentos, após sequenciais rebaixamentos no Estadual e no Campeonato Brasileiro da Série B.

Os cruzamentos das quartas de final foram definidos pelas posições ao término da primeira fase. Portanto, os confrontos serão entre 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. Nas próximas fases, somadas as pontuações obtidas nos mata-matas, novamente a classificação geral entrará em campo para determinar os duelos. Apenas os dois finalistas garantem acesso à Série A1 do Paulistão. O time com maior pontuação tem como vantagem decidir os jogos em casa. Quartas, semi e finais serão realizadas em confrontos de ida e volta.

Confira os duelos das quartas de final:

XV de Piracicaba (8º) x Oeste (1º)

Portuguesa (7º) x Água Santa (2º)

Red Bull Brasil (6º) x Rio Claro (3º)

São Bernardo FC (5º) x Atibaia (4º)