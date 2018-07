Primeira filha de David Beckham nasce em Los Angeles A primeira filha do meia David Beckham nasceu na manhã deste domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo assessor do jogador do Los Angeles Galaxy, Simon Oliveira. Ele destacou, via Twitter, que a família ainda não havia anunciado o nome da menina, mas informou que ela nasceu saudável e pesando 3,46kg. É o quarto filho do astro com a ex-Spice Girl Vitória Beckham, que está casada com o atleta desde 1999.