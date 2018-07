Primeira geração dos 'Meninos da Vila' surgiu em maio de 1978

SÃO PAULO - O primeiro jogo dos Meninos da Vila, time do Santos responsável pela primeira geração de talentos após a Era Pelé, foi disputado no Pacaembu, no dia 31 de maio de 1978. A equipe do técnico Chico Formiga empatou por 1 a 1 com o Santa Cruz, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o treinador, que havia assumido o time 38 dias antes, colocou em campo os garotos da base para jogar. O fato estava ligado à situação financeira do clube. Sem dinheiro e com um elenco limitado, restou buscar reforços nascidos na própria Vila Belmiro. No meio de campo, o craque Pita, aos 19 anos, comandou o time.

A linha de ataque tinha Juary (19 anos), Célio (18) e João Paulo (21). No Campeonato Paulista, o futuro campeão também contou com o meia Rubens Feijão (21), o ponta Nilton Batata (23) e os volantes Gilberto Costa (20) e Toninho Vieira (19).

A experiência era garantida pela presença dos laterais Nelsinho Baptista e Gilberto Sorriso, do goleiro Flávio e dos zagueiros Joãozinho e Antônio Carlos, além do meia Aílton Lira e do tricampeão mundial Clodoaldo.

Na campanha do título estadual, iniciada em agosto de 1978, o time disputou 56 jogos, com 26 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. O ataque de garotos fez 80 gols e Juary foi o artilheiro da competição ao balançar as redes em 29 oportunidades.

Nas finais, após derrotar na semifinal o Guarani, então campeão brasileiro, o Santos bateu o São Paulo. No primeiro jogo, Juary e Pita marcaram na vitória por 2 a 1. Na partida seguinte, Célio abriu o placar. A dois minutos do fim, Zé Sérgio empatou. No confronto decisivo, o rival fez 2 a 0 no tempo normal. Na prorrogação, o Santos, por ter feito mais gols no terceiro turno (19 contra 14 do São Paulo), foi campeão com um empate sem gols.