Primeira indicação de Osorio, garoto da base sonha com chance

O técnico do São Paulo, Juan Carlos Osorio, foi ao Morumbi na última terça-feira para acompanhar o jogo do time sub-20 do clube pelo Campeonato Brasileiro e apesar da derrota de 3 a 0 para o Inter, saiu do estádio impressionado com um jogador da base. Já no dia seguinte, pediu para o atacante Luiz Araújo subir ao profissional, oportunidade que não surpreendeu o garoto.

O jogador é a primeira indicação do colombiano, que chegou há pouco tempo no São Paulo e prometeu observar a tentamente as categorias de base e dar chance para as revelações. "Sou um jogador que gosta de jogar mais aberto, pelas pontas do campo, e de partir para cima do marcador com dribles nos lances individuais. Espero mostrar o meu trabalho no dia a dia e, aos poucos, ganhar a confiança do Osorio", afirmou o atleta de 19 anos ao site oficial do clube.

O jovem atacante se destaca pela velocidade e desde quarta-feira treina com os profissionais no CT da Barra Funda. No São Paulo desde os 16 anos, Luiz Araújo nasceu em Taquaritinga-SP e defendeu o Mirassol antes de chegar ao clube. A adaptação ao time principal ainda é um desafio. "Cheguei tímido, sem falar muito, mas os meus companheiros estão me ajudando", contou.

Antes dele, subiram da base do São Paulo o atacante João Paulo, que já fez sua estreia, e o lateral-esquerdo Mattheus Reis. "Não faltará dedicação, porque tenho me esforçado bastante nas atividades para mostrar o meu futebol", prometeu Luiz Araújo.