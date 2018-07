Primeira Liga define quartas de final com Cruzeiro x Grêmio e Inter x Atlético-MG

Os organizadores da Copa da Primeira Liga divulgaram, nesta segunda-feira, os confrontos válidos pelas quartas de final da competição, que reúne clubes da região sul do País, mais os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira, em Belo Horizonte, no mesmo dia em que a CBF definiu os duelos das quartas de final da Copa do Brasil.

As quartas de final da Copa da Primeira Liga serão realizadas no final de agosto (a data ainda não foi definida), em jogo único. O mando de campo será do time que venceu o seu grupo na primeira fase da competição. Desta forma, o enfrentamento entre os oito times será o seguinte: Flamengo x Paraná, Londrina x Fluminense, Internacional x Atlético Mineiro e Cruzeiro x Grêmio.

Na primeira fase do torneio, 16 times foram divididos em quatro grupos com jogos entre equipes da mesma chave e em turno único. O Grupo A reuniu Internacional, Fluminense, Brasil-RS e Criciúma. Nesta chave, o clube colorado terminou na primeira colocação e o carioca em segundo.

Na chave B, que tinha Flamengo, Grêmio, Ceará e América-MG, o líder foi o clube rubro-negro carioca; os gaúchos ficaram com a segunda colocação. O Grupo C, que tinha Cruzeiro, Atlético Mineiro, Chapecoense e Joinville, terminou com os mineiros na frente, sendo o Cruzeiro em primeiro lugar e o rival em segundo.

No Grupo D, que reunia somente times do sul do País (Londrina, Paraná, Figueirense e Avaí), a liderança foi conquistada pelo clube da região norte do Paraná. O segundo lugar ficou com o Paraná, equipe rival no futebol daquele Estado.