Primeira Liga fecha acordo e vende direitos de TV para a Globo

O principal obstáculo para a realização da primeira edição da Liga Sul-Minas-Rio foi superado. Gilvan de Pinho Tavares, presidente do Cruzeiro e da Primeira Liga, organizadora do torneio, revelou nesta segunda-feira que já há um acordo para que a Rede Globo transmita o campeonato em 2016.

A informação, depois, foi confirmada pelo site Globoesporte.com, que pertence às Organizações Globo. Pelo que informou a empresa, apenas a primeira rodada e a decisão da Liga Sul-Minas-Rio serão exibidas em TV aberta, pela Rede Globo. O SporTV e o Premiere, canal de pay-per-view, irão transmitir as demais partidas.

"Nós fechamos o contrato com a TV Globo. Ficou tudo acertado para o ano quem vem. Vamos dividir as cotas igualmente para todos os clubes para não ter problema com ninguém", contou Gilvan em entrevista à Rádio Itaitaia. Nem ele nem a Globo informaram os valores envolvidos na negociação.

O Cruzeiro chegou a anunciar que não jogaria a Liga em 2016, mas voltou atrás depois que Alexandre Kalil, ex-presidente do Atlético-MG, deixou o cargo de diretor-executivo da Primeira Liga. "Na próxima reunião, em Belo Horizonte, vamos decidir se elegemos um novo presidente e estamos procurando um novo CEO com o perfil de marketing, para trazer mais receitas ao clubes", explicou Gilvan.

A primeira rodada da Liga em 2016 terá o clássico interestadual entre Atlético-MG e Flamengo, no dia 27 de janeiro, uma quarta-feira, pelo Grupo 3. No mesmo dia, o Cruzeiro visita o Criciúma pelo Grupo 2 e o Fluminense recebe o Atlético-PR em jogo válido pelo Grupo 1. Os gaúchos só jogam na quinta-feira.

Serão apenas três rodadas na fase de grupos, sendo a segunda em 17 e 18 de fevereiro e a terceira em 9 e 10 de março. As semifinais serão em 23 e 24 de março e a decisão em 31 de março, sempre em jogo único.

A competição terá Cruzeiro, Fluminense, Criciúma e Atlético-PR no Grupo 1, Grêmio, Internacional, Coritiba e Avaí no Grupo 2 e Figueirense, Atlético-MG, América-MG e Flamengo no Grupo 3. Paraná, Chapecoense e Joinville também são filiados à Primeira Liga, mas não participarão da primeira edição do torneio. Também não receberão cotas.