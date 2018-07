Primeira reunião do Corinthians com Ralf termina em impasse

A renovação do volante Ralf com o Corinthians continua em impasse. Na primeira reunião para acerto do novo vínculo com a diretoria alvinegra não houve uma convergência significativa de propostas, mas o clube se mostra otimista em contar com o jogador para a próxima temporada.

O meio-campista tem vínculo até o fim do Campeonato Brasileiro e gostaria de renovar por mais duas temporadas no mínimo, mas o clube prefere metade desse tempo, ou seja, até o fim de 2016. "Tenho o desejo de permanecer. Queria no mínimo mais dois anos, mas nada impede que seja mais um ano desde que seja uma coisa boa para as duas partes", disse recentemente o volante.

Outro entrave na negociação é que o Corinthians tem uma dívida de quase R$ 3 milhões com os empresários do atleta. O montante é referente a seis parcelas de 245 mil euros para aquisição de 32,5% dos direitos que pertenciam aos empresários. Isso foi acertado em 2012, mas quando o clube parou de pagar, os agentes entraram na Justiça.