Primeiro adversário do Brasil, time inglês prepara festa de 100 anos do jogo

SÃO PAULO - A seleção brasileira mal se dá conta do quanto faz feliz a população de Exeter, no sudoeste da Inglaterra. O maior orgulho local é saber que o time da cidade foi o primeiro adversário da história da equipe pentacampeã mundial e neste sábado os torcedores começam a viver o frisson das comemorações para o centenário daquele amistoso realizado em julho de 1914. A tarde de rodada da quarta divisão inglesa vai ter componentes brasileiros e quebrar tradições britânicas.

O Brazil Day foi organizado pela diretoria do clube Exeter City para o jogo em casa contra o Wimbledon. A primeira providência foi pedir autorização ao adversário e à Liga de Futebol para poder pela primeira vez na história usar cores diferente do vermelho e branco. Com a resposta positiva, o clube vai a campo de camisa amarela, calção azul e meias brancas, uma homenagem à seleção.

O estádio Saint James Park estará decorado com bandeiras brasileiras, a trilha sonora será de responsabilidade de uma escola de samba, o jogo preliminar será entre garotos brasileiros de uma escola de futebol e parte da renda será doada para uma instituição que têm projetos sociais no Brasil. O melhor de tudo: quem tiver passaporte brasileiro não paga para ver o jogo.

"A partida contra o Brasil é uma das partes mais significativas da nossa história. Somos um clube pequeno e nos orgulhamos dessa ligação com a seleção brasileira", explicou por telefone ao Estado o vice-presidente do Exeter City, Julian Tagg. A data da festa foi escolhida especialmente para poder contar com a presença de uma equipe da TV Globo, que estará no local para cobrir o evento.

Em 2004 foi organizado um evento semelhante ao deste sábado. Uma seleção brasileira de masters como Dunga, Jorginho e Careca jogaram contra o time inglês. O aguardado centenário do primeiro amistoso da seleção brasileira será comemorado no ano que vem, no mesmo local da histórica partida: o estádio das Laranjeiras. Porém o adversário será o Fluminense. "Fizemos vários contatos com CBF, mas como ela está concentrada na Copa do Mundo, não teremos como jogar contra o Brasil", explicou Tagg. O pontapé inicial do amistoso será com a mesma bola usada em 1914.

Orgulhosa pela ligação com o Brasil, a torcida do Exeter usa isso para provocar os adversários. O grito mais comum durante as partidas é: "vocês já jogaram contra o Brasil?". "Tenho conversado com vários torcedores e eles estão guardando dinheiro para viajar ao Brasil para ver o jogo com o Fluminense", contou Tagg. Apesar de toda a expectativa, o clube não pretende realizar muitos outros eventos pré-centenário. O orçamento não permite.

Pelo menos resta aos jogadores a esperança de que usar o mesmo uniforme da seleção mais vitoriosa do futebol mundial possa trazer sorte. "Temos que ter orgulho da nossa história rica e rara. Sem dúvida será um dia inesquecível", comentou o assistente técnico Rob Edwards.

O JOGO EM 1914

O Exeter City veio ao Brasil em 1914 por acaso. A Argentina pediu para que a Federação Inglesa de Futebol enviasse um time para fazer amistosos. O escolhido foi o Exeter City, então na terceira divisão. Dirigentes brasileiros souberam da viagem da equipe inglesa e pediram para que a delegação fizesse uma parada no Rio de Janeiro para enfrentar a recém-formada seleção, que venceu o encontro por 2 a 0.