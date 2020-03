Primeiro atleta brasileiro com coronavírus, Jonathas quase não apresenta sintomas

Jonathas de Jesus, atacante do Elche e primeiro atleta brasileiro a contrair o novo coronavírus, denominado Covid-19, passa bem e mostra sinais fracos da doença, de acordo com o seu treinador José Rojo "Pacheta", em entrevista às redes sociais do clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol.

O atleta deu positivo no sábado passado no teste a que foi submetido em um hospital em Elche, após mostrar um processo febril na semana passada. Jonathas, o único caso na equipe espanhola, permanece em sua casa em Elche sob quarentena. Pacheta indicou que todos os jogadores e a comissão técnica estão em contato permanente com os serviços médicos do clube.

Revelado no Cruzeiro, Jonathas foi para o Hannover, da Alemanha, antes de ser contratado por empréstimo de um ano pelo Corinthians em 2018. Pelo time do Parque São Jorge, o atacante disputou nove jogos e fez apenas um gol.