Primeiro avião com corpos das vítimas chega a Chapecó às 7h de sábado

O primeiro avião que vai levar os corpos das vítimas de acidente aéreo à cidade de Chapecó está previsto para pousar no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso por volta das 7 horas (horário de Brasília) deste sábado. O translado até a Arena Condá, local escolhido para o velório coletivo, levará cerca de 1h30.

A chegada dos três voos, que saem de Medellín nesta sexta-feira, a partir das 19h (de Brasília), com destino a Santa Catarina, será intercalada e irá ocorrer com intervalo de 15 minutos. Um quarto voo, com vítimas que não tinham ligação direta com a Chapecoense, pousará em São Paulo. A aeronave com os corpos dos seis funcionários da Fox Sports deixou Medellín na manhã desta sexta-feira. O voo foi fretado pela emissora de televisão.

Na Arena Condá, o cerimonial terá duração de aproximadamente duas horas. O acesso ao gramado será restrito a cerca de duas mil pessoas, entre familiares, autoridades e pessoas ligadas diretamente ao clube catarinense. Os 19 mil torcedores poderão se despedir das vítimas das arquibancadas. Além disso, telões serão instalados na área externa do estádio.

A diretoria da Chapecoense faz um apelo aos torcedores que não tiverem a oportunidade de entrar na Arena Condá para acompanhar o cerimonial sem tumulto. Cerca de 100 mil pessoas são esperadas no local neste sábado. Após a cerimônia, os corpos serão levados para outras cidades de acordo com a vontade dos familiares das vítimas.