Primeiro coletivo do Santos tem time com 3 atacantes Nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, o auxiliar técnico Tata comandou o primeiro treinamento coletivo do Santos nesta temporada. Enquanto os jogadores que foram titulares no Mundial de Clubes da Fifa curtem os últimos dias de férias, os reservas se preparam para iniciarem o Paulistão como titulares.