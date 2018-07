Primeiro gol de Ghezzal ajuda Lyon a vencer Lorient

O PSG vai receber, ainda neste domingo, às 17h (Brasília), o terceiro colocado Olympique de Marselha, que está cinco pontos atrás, com a possível estreia do ex-capitão da seleção inglesa David Beckham no time da capital.

Ghezzal, 20 anos, marcou aos 5 minutos do segundo tempo. O Lyon se recuperou após ter saído atrás no marcador e garantiu a vitória um com um gol nos últimos segundos de Arnold Mvuemba.

"Eu esperei esse gol por bastante tempo", disse Ghezzal, que jogou seu 12o jogo de Campeonato Francês, ao canal francês beIN Sport.

"Tive a sorte de marcar em casa e ajudar meu time a se aproximar dos líderes antes do jogo desta noite. É tudo muito bom."

Jeremie Aliadiere havia colocado os visitantes na frente com um gol de cabeça depois de um escanteio, aos 11 minutos do primeiro tempo, mas Lisandro López superou o goleiro Fabien Audard 13 minutos depois para empatar em 1 x 1 com o seu oitavo gol na temporada.

O Lyon virou com a primeira chance que conseguiu no segundo tempo, quando Ghezzal fez seu primeiro gol na liga depois que Audard rebateu uma cabeçada de Lisandro.