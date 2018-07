Primeiro gol de Neymar pelo Barcelona vira destaque na Espanha

SÃO PAULO - A imprensa espanhola já se rende ao talento do brasileiro Neymar após o ex-craque do Santos marcar seu primeiro gol com a camisa do Barcelona, em confronto contra o Atlético de Madrid, na decisão da Super Copa da Espanha, jogo entre o campeão nacional e o campeão da Copa da Espanha da temporada passada.

A capa do Marca fez questão de destacar o desempenho do brasileiro, quando Messi já não estava em campo."Espero que seja o primeiro de muitos", disse o craque ao jornal. Já o AS preferiu falar do gol de cabeça de Neymar frustrou o atacante David Villa, negociado pelo Barcelona nesta temporada por falta de espaço no time titular.

O jornal catalão Mundo Deportivo também colocou como manchete os golaços marcados pelos dois atletas, enquanto o Sport disse que o brasileiro já começa exercer seu papel de craque na equipe. Em sua edição eletrônica também foi destacado o reencontro de Neymar com Léo Baptistão, atacante do Atlético de Madrid, companheiro de futebol de salão do craque do Barcelona nas categorias de base do Santos.

O camisa 11 começou novamente no banco de reservas por opção de Martino. Na segunda etapa, o brasileiro entrou no lugar de Pedro e precisou de apenas oito minutos em campo para completar um cruzamento de Daniel Alves e igualar o placar da partida, realizada no Estádio Vicente Calderón.