Primeiro jogo da final da Copa do Brasil será no Independência

A CBF confirmou oficialmente no final da tarde desta quinta-feira que o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, na próxima quarta, será mesmo no Independência, estádio onde o Atlético-MG manda suas partidas. A volta no dia 26 de novembro, com o Cruzeiro como mandante, já estava definida no Mineirão, também em Belo Horizonte. Os dois confrontos estão previstos para começar às 22 horas.

Apesar de normalmente mandar seus jogos no Independência, o Atlético-MG disputou as duas últimas fases da Copa do Brasil no Mineirão, por ter maior capacidade para receber sua torcida. Assim, havia a dúvida sobre qual estádio seria escolhido pelo clube para a decisão do título da competição.

O presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, adiantou no final da manhã desta quinta-feira que seu time jogaria mesmo no Independência, o que só foi confirmado pela CBF no final da tarde - antes, a entidade sorteou o mando de campo, apontando o Cruzeiro como mandante do jogo de volta.

O Atlético-MG chega embalado para a decisão, após classificações heroicas nas quartas de final e nas semifinais, respectivamente contra Corinthians e Flamengo. Nas duas, perdeu por 2 a 0 fora de casa e levou o primeiro gol na volta no Mineirão, mas buscou o resultado necessário ao golear por 4 a 1.

O Cruzeiro também conseguiu classificação emocionante na semifinal da Copa do Brasil. Depois de vencer o Santos por 1 a 0 no Mineirão, saiu perdendo no jogo de quarta-feira na Vila Belmiro, buscou o empate, viu o adversário abrir 3 a 1 e mais uma vez foi atrás da igualdade para avançar.