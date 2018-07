Primeiro-ministro britânico visita treino da seleção inglesa em Londres

LONDRES - O técnico da seleção inglesa, Roy Hodgson, recebeu visita ilustre nas atividades desta quinta-feira. O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, acompanhou a movimentação dos selecionados pelo treinador da equipe nacional que se prepara para disputar a Copa do Mundo. A autoridade chegou ao gramado quando o treino se encaminhava para o seu fim. O capitão Steven Gerrard e o meio-campo Frank Lampard correram para conversar com o político.

Durante o treino, Cameron pôde acompanhar Wayne Rooney, Jordan Henderson e Adam Lallana darem trabalho aos goleiros da equipe nacional. O primeiro-ministro ainda encontrou com representantes do Tickets for Troops, organização que distribui ingressos para pessoas das Forças Armadas britânicas. O amistoso diante da seleção do Peru em Wembley, nesta sexta-feira, será assistido por 1000 soldados beneficiados com bilhetes distribuídos por essa instituição.

Cameron ainda conversou com crianças que participavam de uma sessão de treinamento de habilidades. Ele perguntou para os meninos quais eram os jogadores preferidos deles e também pediu previsões para a Copa do Mundo.

A Inglaterra está no considerado "grupo da morte" da Copa e inicia sua trajetória na competição contra a Itália, em 14 de junho, na Arena Amazônia, em Manaus. Depois os ingleses pegam o Uruguai no Itaquerão, em São Paulo, no dia 19, e finalizam a primeira fase diante da Costa Rica no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 24.