Primeiro-ministro inglês defende pena a atacante Suárez A mordida dada pelo atacante Luis Suárez, do Liverpool, em Ivanovic, do Chelsea, segue repercutindo na Inglaterra e já deixou a esfera esportiva para se tornar um assunto comentado até pelo primeiro-ministro do país. David Cameron falou sobre o caso, ocorrido no último domingo durante partida pelo Campeonato Inglês, e se colocou a favor da suspensão por dez jogos imposta ao uruguaio.