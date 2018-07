Primeiro reforço do Corinthians, Uendel deve assinar por 3 anos

SÃO PAULO - O Corinthians vai pagar cerca de R$ 4 milhões, sem ajuda de empresários, para comprar o lateral-esquerdo Uendel, de 25 anos, da Ponte Preta. Ele vai assinar contrato de três anos com o clube do Parque São Jorge e será o primeiro reforço do time para a temporada 2014.

Os últimos detalhes da contratação estão sendo fechados e o anúncio oficial será feito na próxima semana, acreditam os dirigentes do Corinthians. Undel será única contratação do clube até o final deste ano. A ideia é que Uendel venha para fazer 'sombra' a Fábio Santos, titular da posição.

Outras negociações estão em andamento. A principal delas é a do volante Jucilei, do Anzhi, da Rússia. O presidente Mário Gobbi já disse aos dirigentes que sonha repatriar o jogador. Jucilei, que foi vendido ao Anzhi em 2011, seria a principal contratação para a próxima temporada. Ele tem contrato de mais um ano com a equipe da Rússia.

O Corinthians ainda espera a proposta que o empresário de Edenílson tem do futebol italiano. Se conseguir vendê-lo, haveria caixa para comprar Jucilei, avaliado em R$ 15 milhões.

O clube confirmou nesta sexta-feira que Mano Menezes será apresentado dia 6 de janeiro no CT Joaquim Grava. O Corinthians informou que os jogadores retomam os treinos às 9h, e Mano dará sua primeira entrevista como novo técnico às 12h. O contrato do treinador, que ainda não foi assinado, será de um ano.