Primeiro técnico de Cristiano pedia para ele não prender a bola

O primeiro técnico de Cristiano Ronaldo no Sporting de Lisboa, Laszlo Boloni, pedia ao jogador que parasse de prender a bola para ficar exibindo sua qualidade técnica, embora nunca tenha tido nenhum problema ao treinar o jogador da seleção portuguesa, que agora tem três troféus de Melhor do Mundo. O romeno Boloni treinou o atacante do Real Madrid no Sporting entre 2001 e 2003.

"No começo, eu tinha que combater alguns exageros permanentes e corrigir algumas coisas", disse Boloni à revista France Football nesta terça-feira, após Cristiano Ronaldo conquistar a Bola de Ouro da Fifa na segunda-feira. Ele venceu o argentino Lionel Messi e o alemão Manuel Neuer.

"Ele não podia parar de exibir sua habilidade técnica e driblava demais", disse Boloni. "Mas impedi-lo de driblar seria loucura. A parte essencial do meu trabalho era encontrar e manter um equilíbrio."