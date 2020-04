Primeiro título mundial do São Paulo vai passar na TV: onde assistir e horário

Seguindo a onda dos jogos antigos e históricos do futebol brasileiro, uma das atrações da TV Bandeirantes no próximo domingo, a partir das 14h, é a transmissão da decisão entre São Paulo x Barcelona, no Mundial de Clubee da Fifa de 1992. Foi o primeiro título mundial do time paulista, que atualmente é tricampeão mundial. E com Raí em campo. Hoje ele é diretor do São Paulo.

A informação foi confirmada pelo Estado com pessoas ligadas à emissora. A partida terá narração original de Luciano do Valle e comentário de Juarez Soares - ambos já morreram. O jogo passará na sessão "Você Torceu Aqui", em que a emissora reprisa jogos que ela transmitiu no passado.

Outros canais de televisão têm feito isso também. A TV Globo passou no domingo passado a decisão da Copa do Mundo de 2002, entre Brasil e Alemanha. A SporTV tem mostrado vários jogos, entre eles, as partidas da seleções brasileira nas Copas de 1982 e 70. Tem também a TNT, que está exibindo jogos históricas da Liga dos Campeões.

Onde assistir São Paulo x Barcelona de 1992

A partida terá transmissão na TV Bandeirantes, a partir das 14h.

Escalações de São Paulo x Barcelona

São Paulo: Zetti, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luis; Toninho Cerezo (Dinho), Pintado e Raí; Cafu, Palhinha e Muller. Técnico: Telê Santana

Barcelona: Zubizarreta, Ferrer, Koeman, Guardiola e Euzébio; Bakero (Goicoechéa), Amor, Witschge e Beguiristiain (Nadal); Stoichkov e Laudrup. Técnico: Johann Cruyff

Gols: Stoichkov aos 11min do primeiro tempo e Raí aos 27min do primeiro e aos 34 minutos do segundo tempo.

Data: 13/12/92

Local: Estádio Nacional de Tóquio

Árbitro: Juan Carlos Lostau (ARG)

Público: 60 mil pagantes