Primeiro treino de Falcão no Internacional tem portões fechados

PORTO ALEGRE - O primeiro treino de Falcão como técnico do Internacional foi realizado com portões fechados, nesta terça-feira, no Estádio Beira-Rio. O treinador que assumiu um dia antes, prometendo um futebol alegre, frustrou a expectativa de cerca de 80 torcedores, inclusive alguns do interior do Rio Grande do Sul, que foram ao estádio convictos de que veriam o antigo ídolo do time voltar ao gramado onde brilhou nos anos 70.

Quando abriu os portões aos repórteres e aos torcedores, já passava das 18 horas e o estádio estava com os refletores ligados. Demonstrando disposição para o trabalho, Falcão permaneceu mais de uma hora orientando Kleber, Leandro Damião, D'Alessandro e Andrezinho nas cobranças de falta, em um dos lados do campo, enquanto os demais jogadores exercitavam movimentos de ataque, como cruzamentos e conclusões, sob o comando do auxiliar Julinho Camargo, no outro lado do gramado.

O vice-presidente de Futebol Roberto Siegmann disse que por algum período o técnico poderá usar a estratégia de fechar os treinos para orientar os jogadores quanto ao posicionamento e definir o esquema de jogo. Falcão não deu entrevistas ao final do treino e prometeu que falará com a imprensa na próxima sexta-feira.