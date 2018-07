Primeiros 48 jogos da Copa 2014 reúnem série de curiosidades

SÃO PAULO - Os grupos da 20.ª Copa do Mundo foram sorteados nesta sexta-feira após cerimônia na Costa do Sauípe, na Bahia. Após o evento, todas as informações ligadas aos 48 jogos da primeira fase foram definidas. Os confrontos foram exatamente divididos entre as 12 cidades-sede - cada estádio será palco de quatro partidas. Os primeiros jogos também marcarão uma série de reencontros. As altas temperaturas de Cuiabá e Manaus também prometem castigar algumas seleções. Três equipes terão que viajar pelo Brasil inteiro durante os 14 dias da fase inicial. Confira as dez principais curiosidades das partidas da Copa do Mundo 2014.

CAMINHO DIFÍCIL

Apesar de enfrentar adversários com pouca tradição em Copas na primeira fase da competição, a seleção brasileira não deve ter vida fácil caso passe às oitavas de final. Se terminar na liderança do grupo A, o time de Luiz Felipe Scolari pode medir forças com a Espanha ou a Holanda na fase seguinte. Na sequência, existe a possibilidade de o Brasil enfrentar os campeões Uruguai, Itália e Inglaterra. Nas semifinal, há chances de um confronto contra Alemanha ou França. Se a Argentina confirmar o favoritismo no grupo F, composto por Bósnia, Irã e Nigéria, um possível jogo entre brasileiros e argentinos só ocorreria na grande final, no Maracanã.

MESSI NO MINEIRÃO

O torcedor mineiro se frustrou na Copa das Confederações. Com exceção da semifinal, que reuniu Brasil e Uruguai, apenas jogos secundários foram disputados no Mineirão. Na primeira fase do torneio-teste do Mundial 2014, a Nigéria bateu o Taiti por 6 a 1. Depois, México e Japão, já eliminados, se enfrentaram no mesmo horário de Brasil e Itália. Dessa vez, porém, Belo Horizonte receberá o time argentino. No dia 21 de junho, a seleção de Messi jogará contra o Irã. Costa Rica e Inglaterra, Colômbia e Grécia, além de Bélgica e Argélia, também serão disputados no local. O estádio ainda pode ver novamente a seleção brasileira em ação. Para isso, basta o Brasil terminar na liderança do grupo A e chegar à semifinal.

REENCONTRO

No dia 26 de junho, Alemanha e Estados Unidos vão se enfrentar na Arena Pernambuco. O confronto marca o reencontro de Jürgen Klinsmann, técnico da seleção norte-americana, com a Alemanha. O ex-atacante alemão disputou as Copas de 1990, 1994 e 1998, sagrando-se campeão no Mundial da Itália. No total, Klinsmann entrou em campo 17 vezes e marcou 11 gols pela seleção da Alemanha.

CONFRONTO DE GIGANTES

Itália e Inglaterra irão reeditar o confronto que definiu o terceiro lugar da Copa de 1990. Na ocasião, os italianos venceram por 2 a 1, gols de Roberto Baggio e Schillaci. Platt fez o gol inglês no Estádio San Nicola, em Bari. O grupo D da Copa 2014 ainda reserva mais dois confrontos históricos Uruguai e Inglaterra, que já se encontram na Copa de 1954 (vitória uruguaia por 4 a 2) e na abertura do Mundial de 1966 (empate por 0 a 0). Já Itália e Uruguai mediram forças na primeira fase da Copa de 1970 (0 a 0) e nas oitavas de final do Mundial de 1990 (2 a 0 para a Itália).

SEM CAMPEÕES

Como ocorreu com o Mineirão durante a Copa das Confederações, apenas partidas secundárias serão disputadas na Arena Pantanal, em Cuiabá. No dia 13, o Chile enfrentará a Austrália. Quatro dias depois, será a vez de Rússia e Coreia do Sul se enfrentarem. Depois, no dia 21, Bósnia e Nigéria jogarão pelo grupo F. Por fim, a Colômbia pega o Japão no dia 24. Dessa forma, Cuiabá será a única cidade-sede que não receberá uma seleção campeã mundial.

DISTÂNCIA

As seleções dos Estados Unidos e da Croácia vão passar um bom tempo no avião. As equipes terão que percorrer mais de cinco mil quilômetros na primeira fase da Copa. Os norte-americanos estreiam em Natal contra Gana. Depois, vão viajar até Manaus para enfrentar Portugal. O time fecha a participação na Arena Pernambuco, diante da Alemanha. A Croácia, por sua vez, joga em São Paulo (contra o Brasil), Manaus (diante de Camarões) e Recife (contra o México). Já Honduras, que vai percorrer 3.285 quilômetros, terá uma longa viagem pela frente. O time jogará em Porto Alegre, Curitiba e Manaus.

IRMÃOS SE ENFRENTAM

O confronto entre Alemanha e Gana, válido pelo grupo G, colocará frente a frente os irmão Boateng. O fato ocorre pela segunda vez, já que as equipes se enfrentaram na fase inicial da Copa 2010 - a Alemanha venceu por 1 a 0. O meia Prince, de 26 anos, ex-Milan e atualmente no Schalke 04, é um dos líderes da seleção ganense. O lateral-direito Jérôme, de 25 anos, pelo twitter, já falou sobre o reencontro: "Estou muito feliz em poder jogar novamente depois da Copa 2010 contra meu irmão Kevin e Gana".

ALTA TEMPERATURA

Bósnia, Rússia e Suíça vão sofrer com o calor de Cuiabá e Manaus. As temperaturas nessas cidades-sede chegam a 35ºC no mês de junho. O inverno bósnio, russo e suíço é rigoroso, com temperaturas negativas. A Bósnia enfrenta a Nigéria no dia 21 de junho na Arena Pantanal. O local ainda será palco da partida Rússia e Coreia do Sul, dia 17. Em Manaus, a Suíça medirá forças com a seleção de Honduras. A partida será disputada no dia 25.

FINALISTAS DE 2010

Pela primeira vez nos 84 anos da Copa do Mundo os dois finalistas da edição anterior se enfrentarão ainda na fase inicial. É o caso de Espanha e Holanda, que se encontram na Fonte Nova no dia 13 de junho. O jogo marcará a estreia das seleções na competição. O fato deu-se devido ao critério utilizado pela Fifa na escolha dos cabeças de chave. O time holandês, nono colocado no ranking da Fifa, não conseguiu ficar no pote principal do sorteio.

ARTILHEIROS

Os uruguaios Luis Suárez e Edinson Cavani vão enfrentar Inglaterra e Itália na primeira fase da Copa 2014. Na temporada passada, os artilheiros foram destaques nas ligas locais. Suárez, atacante do Liverpool, marcou 23 gols e ficou na vice-artilharia do Campeonato Inglês. Já Cavani, jogando pelo Napoli, foi o principal marcador do Italiano, com 29 gols - o jogador defende atualmente o Paris Saint-Germain.