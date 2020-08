Primeiros colocados em 2019, Santos e Flamengo vão em busca de nova fase

Campeão e vice do ano passado, Flamengo e Santos se enfrentam hoje, às 16h, ainda tentando achar o caminho que fez com que ambos brilhassem na temporada passada. O jogo será realizado na Vila Belmiro.

As duas equipes tiveram a semana livre, sem jogos, e Cuca e Domènec Torrent ganharam tempo para trabalhar e tentar corrigir os erros de seus times.

“Ele (Cuca) tem tido pouco tempo de trabalho e tem feito as coisas mais na base da conversa. Esta semana, com mais tempo, está corrigindo mais os nossos erros e quer colocar aquilo que acha correto na equipe. Acredito que vai nos ajudar a fazer um grande jogo contra o Flamengo e buscar o resultado positivo”, afirmou o zagueiro Lucas Veríssimo.

A grande dúvida para o duelo é Marinho. O atacante, principal jogador do time e um dos destaques deste início de Brasileiro, ainda se recupera de dores na coxa direita que o tiraram do segundo tempo do clássico com o Palmeiras. Ele participou de parte das últimas atividades. Se não jogar, Cuca deve optar pelo jovem Lucas Braga.

Éverson foi reintegrado ao elenco após não ter conseguido rescindir o seu contrato com o clube na Justiça. No entanto, Cuca já disse que o goleiro volta como quarta opção para o gol. No momento, a primeira opção é João Paulo.

No meio-campo, Jobson será titular na vaga de Alison, que cumpre suspensão por ter sido expulso no clássico. No ataque, Cuca testou Raniel no lugar de Kaio Jorge nas atividades ao longo da semana.

O Flamengo vem de dois empates seguidos, assegurados apenas nos últimos instantes, ambos com gols de pênalti de Gabriel Barbosa.

Em fase final de recuperação, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabriel são as principais dúvidas. Ambos se recuperam de lesões musculares. O lateral-direito Isla pode fazer a estreia com a camisa rubro-negra.