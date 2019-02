Primeiros corpos de vítimas da tragédia no CT do Flamengo são retirados do IML

O IML (Instituto Médico Legal) do Rio de Janeiro está liberando os primeiros corpos das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu que matou dez pessoas e deixou três feridos na sexta-feira. De acordo com as informações mais recentes, os cinco corpos que seria identificados pela arcada dentária não poderão passar pelo procedimento. Ou seja, a identificação terá de ser feita atra´ves de exames de DNA.

O corpo do zagueiro Pablo Henrique, 14 anos, foi o primeiro a ser retirado, na madrugada deste sábado. A previsão é de que o sepultamento ocorra às 18h na cidade de Oliveira, a 150 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O corpo de Bernardo Pisetta, 14 anos, também foi retirado, mas não há informações sobre o traslado. Outro corpo retirado é o de Vitor Isaias, de 14 anos.

O corpo de Arthur Vinícius de Freitas, 14 anos, foi liberado, mas continua no IML. O velório está marcado para Volta Redonda, a 120 quilômetros do Rio, para começar às 14h30. O sepultamento será 16h.

A diretoria do Flamengo iniciou uma reunião na manhã deste sábado para definir ações após o incêndio. Segundo interlocutores do clube, além de tentar encontrar respostas para a tragédia, o encontro deste sábado serviria para tratar de auxílio aos familiares das vítimas.

A reunião seria comandada pelo presidente do clube, Rodolfo Landim, que desde sexta-feira comanda um "gabinete de crise". Esse "gabinete crise" é formado por vários grupos. Um grupo, por exemplo, trabalha na assistência às famílias, outro está fazendo o inventário de toda a documentação.