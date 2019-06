Primeiros jogos da Copa América registram fracasso de público

Os cinco primeiros jogos da Copa América registraram fracassos de público nos estádios. A primeira rodada da competição termina na noite desta segunda-feira, com o duelo entre Japão e Chile, no Morumbi.

O maior público registrado até agora foi na estreia: 46.342 pessoas pagaram ingresso e acompanharam a vitória por 3 a 0 do Brasil sobre a Bolívia no Morumbi, na última sexta. Já a pior presença de torcedores aconteceu no empate sem gols entre Venezuela e Peru, no sábado, na Arena do Grêmio, que recebeu 11.107 pagantes.

Apesar do público abaixo do esperado, as partidas têm registrado rendas altas. Na abertura, por exemplo, foi a maior da história do futebol brasileiro: R$ 22.476.630,00. O valor dos ingressos foi criticado por torcedores e até jogadores.

Os públicos nos primeiros cinco jogos

Brasil 3 x 0 Bolívia: 46.342 pagantes (R$ 22.476.630,00 renda bruta) - Morumbi

Argentina 0 x 2 Colômbia: 34.950 pagantes (R$ 9.259.710,00) - Arena Fonte Nova

Paraguai 2 x 2 Catar: 19.162 pagantes (R$ 2.381.305,00) - Maracanã

Uruguai 4 x 0 Equador: 13.611 pagantes (R$ 1.534.535,00) - Mineirão

Venezuela 0 x 0 Peru: 11.107 pagantes (R$ 2.400.080,00) - Arena do Grêmio

- A média de público nos cinco primeiros jogos foi de 25.034 pagantes. A renda média é de R$ 7.610.452.

Baixa ocupação gera preocupação

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, admitiu estar preocupado com a pouco presença do público nos primeiros jogos da Copa América. "Preocupa, claro que preocupa. Porque se quer que as pessoas sempre vejam os melhores jogadores do mundo, para que vejam que os jogadores sul-americanos são os melhores do mundo. Aqui em um país onde se vive o futebol, se gostaria que as pessoas participassem. Tem jogos que têm muita gente, e outros que lamentavelmente não têm muito. (O balanço) Até agora é muito positivo, e creio que vai melhorando", afirmou o dirigente.

A operação da Copa América é realizada pelo Comitê Organizador Local (COL). Questionado pelo Estadão se haverá alguma ação para aumentar o público na segunda rodada, o COL ainda não respondeu.

Torcedores enfrentam problemas

Em dois dos cinco jogos até agora, torcedores enfrentaram problemas. Na abertura no Morumbi, um grupo tinha ingressos com numeração inexistente. A organização realocou as pessoas em outro setor do estádio.

No jogo entre Paraguai e Catar, o Maracanã tinha diversas cadeiras sujas ou quebradas. A organização reforçará a limpeza no estádio carioca para as próximas partidas.

Jogadores criticam preço dos ingressos

Os jogos da Copa América têm ingressos de R$ 120 a R$ 890. Na primeira fase, com exceção à abertura, os bilhetes custam entre R$ 120 e R$ 350. O preço foi criticado pelos jogadores da seleção brasileira.

"Eu sou do povo, sempre vou prezar que o povo esteja nos estádios vivenciando momentos, mas são coisas que fogem das nossas mãos. Não controlamos os preços dos ingressos", afirmou o lateral-direito Daniel Alves, em entrevista coletiva no último domingo.

"Falando de uma maneira clara: os ingressos são muito caros. A gente entende a insatisfação do torcedor que pagou caro. As pessoas tinham de ter um pouco de sensibilidade com os preços. Acho que estão exagerados. Tinha espaço no estádio. Não sou de falar disso, mas a torcida teve razão no primeiro tempo. Faltou o gol. No segundo tempo, mudamos a atitude e saímos com um bom resultado", disse o zagueiro Thiago Silva, após a vitória do Brasil sobre a Bolívia.

Na abertura da Copa América, por exemplo, o tíquete médio foi de R$ 485. O menor foi ntre Uruguai e Equador, com R$ 112,74.

As médias de público das últimas edições

A última edição da Copa América foi realizada em 2016, nos Estados Unidos. A competição bateu seu recorde de média de público, com 46.370 pagantes por jogo.

Em 2015, o Chile sediou a Copa América e a média de público foi de 25.227 pessoas por partida. Em 2011, o torneio aconteceu na Argentina e teve média de 33.497 mil torcedores por confronto. Na edição anterior, em 2007, na Venezuela, a média foi de 40.393 pagantes por duelo.