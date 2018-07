Primeiros treinos do Brasil focarão tática e técnica Os primeiros treinos da seleção brasileira para a estreia na Copa do Mundo 2010 serão mais voltados para a parte técnica e tática, avisou o técnico Dunga. Ele quer fazer ajustes no posicionamento dos jogadores para encontrar o equilíbrio entre ataque e defesa, reforçando o estilo pregado por ele nas entrevistas.