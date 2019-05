Principais campeonatos nacionais da Europa já têm os seus campeões definidos. Veja lista

Todos os principais campeonatos nacionais da Europa já têm os seus campeões definidos. Em Portugal, o Benfica conquistou no fim de semana o seu 37º título nacional. Foi a quinta conquista do Benfica nas últimas seis temporadas. Na Espanha, o Barcelona já havia conquistado o título com três rodadas de antecedência. Na Itália, a Juventus superou a eliminação traumática na Liga dos Campeões e conquistou o octacampeonato consecutivo, um feito inédito na Europa. Situação semelhante ocorreu na Alemanha, com o Bayern de Munique, que também caiu na Liga dos Campeões, mas se sagrou campeão da Bundesliga pelo sétimo ano consecutivo e pela 29ª vez em sua história no último sábado.

Na França, o Paris Saint-Germain foi campeão nacional sem entrar em campo. Na 33.ª rodada, Toulouse e Lille empataram por 0 a 0 e, com o resultado, o PSG garantiu matematicamente a taça. Após uma intensa disputa com o Liverpool, o Manchester City conquistou o título inglês. O time de Pep Guardiola ainda faturou no último sábado a Copa da Inglaterra, e entrou para a história como a primeira equipe do futebol inglês a conquistar os três títulos nacionais na mesma temporada. Além da Copa da Inglaterra e da Premier League, o City já havia conquistado a Copa da Liga inglesa.

Confira a situação dos principais campeonatos da Europa:

Itália

Com a Juventus já campeã, a briga agora é por vagas nas competições europeias. O Milan venceu por 2 a 0 o já rebaixado Frosinone (19º) e assumiu a quinta colocação do Campeonato Italiano, com chances ainda de se classificar para a próxima Liga dos Campeões, enquanto a Roma garantiu vaga na Liga Europa. No

próximo fim de semana será disputada a última rodada do Campeonato Italiano,

Espanha

O Barcelona encerrou a 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol com um empate em 2 a 2 diante do Eibar (12º), com direito a dois gols de Lionel Messi, que se aproximou da Bota de Ouro da temporada europeia. Com 36 gols ao fim da competição, Messi soma quatro de vantagem sobre seu principal concorrente pelo prêmio individual, o francês Kylian Mbappé, do PSG, que soma 32. O Barça fechará oficialmente sua temporada no sábado, quando tentará conquistar a dobradinha nacional na final da Copa do Rei contra o Valencia.

Inglaterra

O Manchester City conquistou a sua segunda Premier League consecutiva, depois de uma dura luta com o Liverpool de Klopp até a última rodada. Apenas um ponto separou as duas equipes na classificação final. O Liverpool, em contrapartida, está na decisão da Liga dos Campeões, dia 1° de junho em Madri, diante do Tottenham.

Alemanha

O Bayern de Munique continua dominando o Campeonato Alemão e faturou o sétimo título consecutivo. O time ainda terá a chance de conquistar um segundo título nacional, já que no próximo sábado jogará a final da Copa da Alemanha contra o RB Leipzig, em Berlim.

França

O Paris Saint-Germain enfrenta na última rodada do Campeonato Francês o Reims, na próxima sexta-feira. A partida vale muito para Kylian Mbappé. O atacante precisará de uma atuação de gala para tirar de Messi o prêmio de artilheiro continental na temporada, troféu que o argentino já conquistou 6 vezes na carreira. O francês marcou 32 gols, contra 36 de Messi.

Portugal

O Benfica manteve a supremacia no país, com o maior número de conquistas. Já são 37 taças. Com 28 títulos vem o Porto, segundo clube mais vencedor do Campeonato Português, seguido pelos 18 troféus do Sporting.