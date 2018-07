Principais seleções da África conhecem adversários das Eliminatórias

O regulamento das Eliminatórias Africanas previa que as 26 piores seleções do continente disputassem esta primeira fase em confronto de mata-mata. Os 13 classificados se juntam aos 27 mais bem ranqueados para uma nova fase neste formato. Depois, os 20 classificados são distribuídos em cinco grupos de quatro. Os campeões de cada um deles estarão na Copa.

Entre as seleções que estiveram no Brasil em 2014, somente a Nigéria ainda não conheceu seu rival, que sairá justamente do duelo entre Suazilândia e Djibuti. Uma das surpresas da competição no ano passado, a Argélia terá pela frente a Tanzânia, que perdeu nesta terça para Malavi por 1 a 0, mas havia vencido na ida por 2 a 0.

Adversário do Brasil na primeira fase em 2014, Camarões duelará com Níger, que passou com tranquilidade pela Somália. Gana terá pela frente a desconhecida seleção de Comores, que buscou a classificação suada diante de Lesoto. Uma das favoritas a estar na Rússia em 2018, Costa do Marfim pegará a Libéria, que eliminou Guiné-Bissau.

Os outros confrontos da segunda fase das Eliminatórias Africanas são: Tunísia x Mauritânia, Guiné x Namíbia, Congo x Etiópia, Egito x Chade, Mali x Botswana, República Democrática do Congo x Burundi, Senegal x Madagáscar, Cabo Verde x Quênia, Sudão x Zâmbia, Líbia x Ruanda, Marrocos x Guiné Equatorial, Moçambique x Gabão, Benin x Burkina Faso, Togo x Uganda e Angola x África do Sul.