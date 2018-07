Principal astro, Neymar é poupado em treino da seleção em Viena

Principal astro da seleção brasileira, Neymar foi poupado do treino realizado na manhã deste domingo, 16, em Viena. O time do técnico Dunga se prepara para seu último jogo do ano, na terça, contra a anfitriã Áustria.

A CBF não explicou o motivo da ausência de Neymar no treinamento e apenas indicou que o craque do Barcelona "permaneceu no hotel fazendo trabalho com o fisioterapeuta Odir de Souza".

Pilar do novo time de Dunga e com sete gols em cinco partidas, Neymar tem sido o destaque do processo de recuperação da imagem da seleção. Em Istambul, na semana passada, o jogador foi ovacionado pela torcida adversária e declarou viver a melhor fase de sua carreira.

Além de Neymar, Filipe Luís e Fernandinho foram também poupados do treino da manhã deste domingo - o terceiro na capital austríaca - no Generali Arena, estádio do time Austria Viena.

Nos últimos dias, Dunga tem concentrado seu trabalho em forçar o time a fechar espaços, jogar de forma compacta e rápida. Com uma zaga invicta, o treinador soma cinco vitórias desde que voltou ao cargo na seleção, em agosto.