Principal favorito, Thiem vence e encara Simon na semifinal em Metz

Sem surpresas, o Torneio de Metz terá seus quatro principais cabeças de chave nas semifinais. Gilles Simon e Lucas Pouille serão os representantes da casa, tentando desbancar o austríaco Dominic Thiem e o belga David Goffin, cabeças 1 e 2 da chave, respectivamente.

Ainda sem perder sets na quadra dura e coberta da competição francesa, de nível ATP 250, Thiem conteve o poderoso saque de Gilles Müller, do Luxemburgo, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Com a vitória, o austríaco disputará uma semifinal pela 10ª vez somente nesta temporada.

Em busca da sexta decisão do ano, Thiem terá pela frente a experiência de Gilles Simon. O quarto cabeça de chave teve mais facilidade para alcançar a semifinal ao superar o tunisiano Malek Jaziri por 7/6 (7/2) e 6/0. Será o quinto confronto entre Simon e Thiem no circuito, com igualdade de duas vitórias para cada lado.

A torcida francesa também deposita sua esperança em Lucas Pouille, maior surpresa do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. Nesta sexta, ele despachou o compatriota Julien Benneteau por 7/6 (7/2), 4/6 e 6/3.

Na briga pela vaga na decisão, Pouille vai encarar o belga David Goffin. O segundo cabeça de chave avançou na chave ao bater o veterano Nicolas Mahut em três sets, com parciais de 6/3, 6/7 (6/8) e 6/4.