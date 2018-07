Principal objetivo do atual campeão é permanecer na elite

Os principais objetivos do Ituano, atual campeão paulista, passam longe da luta pelo bicampeonato. A primeira meta é se manter na elite paulista, ou seja, o time vai brigar para não cair. Depois, o objetivo é conquistar uma vaga na Série D, ou seja, ficar entre os dois primeiros depois dos clubes com vagas nas Séries A, B e C.

“O que aconteceu aqui no ano passado dificilmente será repetido por qualquer equipe do interior. A realidade é essa. A realidade do Ituano não é a de brigar pelo título paulista”, afirma o técnico Tarcísio Pugliese, que substituiu Doriva, comandante do título no ano passado.“O projeto que nos foi colocado é a permanência e a vaga na Série D. O que vier a partir daí é consequência”, diz o zagueiro Leonardo.

O elenco tem 12 jogadores da campanha vitoriosa do ano passado. Deles, quatro titulares (o capitão Josa, o lateral Dick, o meia Jackson Caucaia e o goleiro Diego). Além disso, foram contratados 11 reforços. A equipe manteve a marcação forte, o futebol coletivo e a ausência de grandes craques. O time se destaca pela força do conjunto.

Embora os objetivos dentro de campo sejam modestos, o clube cresceu com o título. O presidente Ricardo Giordani afirma que o Ituano conseguiu um aumento no valor dos patrocínios e também houve um acréscimo na venda dos produtos licenciados. Além disso, o prêmio pelo título (R$ 2,5 milhões) custeou quase seis meses de salários – a folha gira em torno de R$ 400 mil. Há cinco anos, o clube mantém o patrocinador, mesmo período em que mantém os salários em dia. “Tivemos grande visibilidade, pois o título foi uma das maiores conquistas da cidade”, avalia.

O atual campeão fará a estreia contra o Santos, domingo, reeditando a final do ano passado. “Os times grandes têm outra realidade, mas vamos lutar”, diz o treinador.