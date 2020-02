Principal organizada do Corinthians marca protesto para o CT na quarta-feira

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, marcou um protesto em frente ao CT do clube na próxima quarta-feira, mesmo dia em que a equipe enfrenta o Santo André pelo Campeonato Paulista. Segundo a entidade, a intenção é "cobrar vontade" dos atletas em meio ao momento ruim do time.

A Gaviões utilizou as redes sociais para informar sobre a realização do protesto e convocar a presença de outros torcedores do clube alvinegro. "Vamos chegar todo mundo e passar o papo reto para diretoria, comissão técnica e jogadores. Amamos o nosso clube, entregamos a nossa vida a ele. Não queremos título, queremos vontade dentro de campo e que honrem a nossa história", afirmou a organizada na postagem.

O começo da temporada 2020 no Corinthians foi ruim, apesar de ter sido o time paulista que contratou mais reforços até o momento. No Campeonato Paulista, a equipe ocupa a segunda colocação do grupo D com oito pontos, igual ao terceiro colocado Bragantino e um a menos que o líder Guarani. Em sete rodadas no torneio, são duas vitórias, dois empates e três derrotas.

Ao mesmo tempo, a equipe sofreu uma queda precoce na Libertadores, ao ser derrotado pelo Guaraní do Paraguai por 1 a 0 e vencer por 2 a 1 em Itaquera, sendo eliminada pelo gol fora de casa. Apesar do pouco tempo, o trabalho do técnico Tiago Nunes já começa a ser questionado. Com a manifestação da torcida, a pressão pode aumentar.