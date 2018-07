Príncipe Ali quer o fim da "Cultura de intimidação" na Fifa

Além do príncipe Ali e Blatter, os outros candidatos são o ex-jogador da seleção portuguesa, Luis Figo, e Michael van Praag, presidente da associação holandesa de futebol.

Ali disse que os países que o apoiaram sua candidatura foram a Jordânia, Inglaterra, Malta, Georgia, Belarus e Estados Unidos, mostrando que a própria confederação asiática, da qual faz parte, não estava o apoiando totalmente. “Isto é sobre o mundo todo, não sobre uma só confederação”, disse o príncipe, que luta por reformas desde sua eleição para o Comitê Executivo. em 2011.

Tudo ou nada

Apesar disso, Ali enfrentará uma complicação pelos próximos meses. Por conta de mudanças na Confederação Asiática, ele perderá sua cadeira no comitê executivo da Fifa após o congresso do órgão asiático em 30 de abril, e será substituído por Sheikh Salman, do Barein.

Ele confirmou que não vai contestar nenhuma cadeira asiática “ordinária” no comitê executivo da Fifa neste congresso de sua confederação, o que significa que enfrenta uma situação de tudo ou nada. Caso não ganhe a presidência da Fifa no congresso em Zurique, no dia 29 de maio, não poderá fazer parte do comitê executivo da entidade.