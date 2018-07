Príncipe pede e Fifa libera homenagem de britânicos

Em nota publicada no seu site oficial, a Federação Inglesa (FA, na sigla em inglês), parabenizou a Fifa pela decisão e a agradeceu por concordar com a homenagem relativa ao Dia dos Mortos em Guerra, comemorado no dia 11 de novembro na Grã-Bretanha. A papoula é universalmente conhecida como a flor que representa os mortos em guerra, por ter sido a primeira a nascer nos campos de batalha após a Primeira Guerra Mundial.

"Enquanto seguimos respeitando as regras do esporte, usar a papoula nos uniformes garantirá que a mesma estará visível durante toda a partida", diz o comunicado da FA. A Inglaterra vai jogar no sábado, contra a Espanha, em Wembley. Gales enfrenta a Noruega, em Cardiff, enquanto a Escócia vai enfrentar o Chipre um dia antes e ainda não decidiu se vai usar a papoula - depende de autorização do time adversário.

Pesou na decisão da Fifa o fato de a FA ser presidida pelo príncipe Willian. O herdeiro do trono britânica pediu à entidade máxima do futebol que revisse sua decisão, uma vez que a papoula é um símbolo universal e não tem conotações políticas, religiosas ou comerciais - mesmo discurso usado por Cameron no Parlamento Britânico. A Fifa alegava que não poderia permitir manifestações políticas no uniforme da seleção inglesa.