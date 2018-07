Prioridade para os alemães na decisão é parar Lionel Messi

Por mais que os integrantes da seleção alemã se preocupem em elogiar o futebol mostrado pela Argentina na Copa do Mundo e destacar a força coletiva do time sul-americano, eles sabem que há um homem que merece atenção especial: Lionel Messi. Não há como fugir do fato de que o camisa 10 argentino pode fazer o sonho alemão de conquistar o quarto título mundial se tornar um pesadelo.

Assim que soube que a Argentina seria a equipe a ser batida no domingo, no Maracanã, a comissão técnica da Alemanha começou a quebrar a cabeça para descobrir uma maneira de parar o genial atacante nascido em Rosário. E o que não faltam são recursos para ajudar os alemães a cumprir essa ingrata tarefa. Eles vão usar um aplicativo desenvolvido pela SAP, empresa que é líder mundial do segmento de programas empresariais, para fazer um raio X de Messi. A ideia é descobrir quais são seus setores preferidos do gramado, quantos chutes a gol dá por jogo e quantos passes acerta. Como se não bastasse, um grupo de 40 estudantes de Ciências do Esporte ajuda Joachim Löw e seus colegas a traçar um perfil completo de cada adversário da Alemanha. Não é difícil imaginar em quem esse grupo vai concentrar suas atenções.

Duas coisas são certas: os alemães vão traçar uma estratégia para parar Messi e essa estratégia só será conhecida pelo público (e pelo craque, evidentemente) no domingo. “É claro que nós teremos um plano especial para Messi, mas não vamos revelá-lo antes da hora”, afirmou Hansi Flick, auxiliar técnico da seleção.

O zagueiro Höwedes, que está disputando o Mundial como lateral-esquerdo, defende a ideia de que o jogo contra Portugal, estreia da Alemanha no torneio, seja usado como parâmetro no domingo. Naquela ocasião, Cristiano Ronaldo nada fez e os alemães venceram por 4 a 0. "Messi é excepcional, todo mundo sabe, mas Cristiano Ronaldo está na mesma categoria. Quando jogamos contra Portugal, conseguimos anulá-lo defendendo de maneira coletiva, como um bloco."

LEMBRANÇA PREOCUPANTE

Os alemães esperam fazer no domingo um trabalho melhor do que o que fizeram no último encontro com os argentinos. Em agosto de 2012, as equipes se enfrentaram em um amistoso na cidade de Frankfurt e o gênio de Rosário marcou um dos gols da vitória de seu time por 3 a 1. Uma lembrança bem melhor para a Alemanha é a do jogo pelas quartas de final do Mundial da África do Sul, na Cidade do Cabo. Naquela partida, a defesa alemã colocou Messi no bolso e os europeus atropelaram os sul-americanos: 4 a 0.

Outra boa recordação para a seleção da Alemanha é de algo ocorrido em um torneio de clubes, mas que também serve como estímulo para a final do Mundial. Nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2012/2013, o Bayern de Munique passou por cima do Barcelona, vencendo o primeiro jogo por 4 a 0 e o segundo por 3 a 0. Como sete integrantes do time que defende a Alemanha no Mundial jogam no Bayern e Messi é a principal estrela do Barcelona, as lições daquele confronto podem ajudar o time alemão a manter o melhor jogador do mundo quieto por 90 minutos.