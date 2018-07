Problema em voo atrasa chegada de Dunga à Curitiba

A maioria dos jogadores da seleção brasileira já está em Curitiba, onde a equipe vai iniciar a sua preparação para a disputa da Copa do Mundo, mas o comandante da equipe ainda não desembarcou no Aeroporto Afonso Pena. O voo do técnico Dunga, que sairá de Porto Alegre, está atrasado.

Veja também:

Jogadores da seleção frustram torcedores em aeroporto

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

A neblina que atingiu a capital do Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira causou o atraso e o cancelamento de diversos voos. Assim, ainda está indefinido o horário da chegada de Dunga ao Paraná.

Apesar dos problemas com o técnico, a maioria dos jogadores brasileiros já esta em Curitiba. Os atletas que desembarcaram seguiram ao CT do Caju, do Atlético Paranaense, onde a equipe ficará concentrada e irá treinar nos próximos dias antes de viajar para a África do Sul, no dia 26 de maio.

A previsão é de que o volante Kleberson seja o último jogador da seleção brasileira a se apresentar. O meio-campista participou do jogo entre Universidad de Chile e Flamengo em Santiago, na quinta-feira, e tem desembarque previsto em Curitiba para as 15 horas.