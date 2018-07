Problema financeiro do Botafogo não assusta Gottardo

"Os problemas financeiros não é uma situação exclusiva do Botafogo, converso com times de outros Estados e todos têm mais ou menos o mesmo discurso. A dificuldade de patrocínios, a instabilidade e outras coisas também. Há uma cobrança natural de boas campanhas com vitórias, conquistas, títulos, e vem por parte de torcida. Às vezes acontecem investimentos mais pesados, é natural, mas, como disse, ninguém está de braços cruzados aqui. Agora faço parte disso e me sinto preparado para esse desafio", avisou Gottardo.

Campeão brasileiro com o Botafogo em 1995, Gottardo encara agora uma nova carreira no futebol, mas garantiu estar pronto para a empreitada. "Gosto muito da relação com os atletas, então vamos trabalhar em cima disso com transparência e fidelidade. O que não podemos perder é a alegria de jogar, não podemos perder a alegria aqui no clube", afirmou o dirigente. "Quando eu recebi o convite achei maravilhoso fazer parte do trabalho e retornar para uma casa que eu conheço bem."