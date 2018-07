Problema físico pode tirar meia Carlos Alberto do Palmeiras

SÃO PAULO - O meio-campista Carlos Alberto estava praticamente certo com o Palmeiras, mas o caso sofreu uma reviravolta neste domingo. Os primeiros exames médicos feitos pelo jogador, na sexta-feira, teriam apontado uma lesão no púbis.

Na segunda-feira, Carlos Alberto será submetido a novos exames médicos. Preocupada com a possiblidade de o jogador ter uma lesão crônica, a diretoria do clube só confirmará o acordo depois de ver os resultados.

Além do resultado dos exames, há outro fator que deixa Carlos Alberto mais distante de fechar com o Palmeiras: o jogador pediu um salário um pouco maior do que o clube se dispôs a pagar. Nos bastidores, contudo, essa questão é considerada menor se comparada à questão física.

Durante os últimos dias, os dois homens-fortes do futebol do clube têm divergido ao falar da possível contratação. Enquanto vice-presidente de futebol Roberto Frizzo dá a negociação como fechada, o presidente Arnaldo Tirone é mais cauteloso.

A segunda-feira não deve ter apenas os exames complementares de Carlos Alberto. Daniel Carvalho e o zagueiro paraguaio Roman devem fazer testes médicos no clube; caso aprovados, eles devem ser anunciados como reforços do clube ao longo da semana.