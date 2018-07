Problema muscular tira Nico López do Inter contra o Brasil de Pelotas

O técnico Guto Ferreira terá que lidar com um novo desfalque para escalar o Internacional. O atacante Nico López apresentou um problema muscular e foi vetado pelo departamento médico do confronto diante do Brasil de Pelotas, que acontecerá neste sábado, no Estádio Bento Freitas, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Nico López sentiu um incômodo muscular na coxa direita, precisou ser substituído no intervalo diante do Paraná, na última terça-feira, e não treinou na quarta. Reavaliado, o jogador foi vetado do confronto de sexta até para que o problema não evolua para uma lesão mais séria.

Por outro lado, o atacante Eduardo Sasha treinou normalmente e está liberado para a partida. O jogador, que também foi titular contra o Paraná, deixou o gramado no início do segundo tempo após sofrer uma pancada, mas treinou normalmente entre os titulares nesta quinta e não preocupa.

A definição da equipe vai acontecer no treino desta sexta-feira, que será fechado à imprensa. A tendência, porém, é que Marcelo Cirino, que entrou na vaga de Nico López diante do Paraná, assuma a condição de titular do ataque ao lado de Sasha.