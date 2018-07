Problemas físicos no Botafogo preocupam Oswaldo

RIO - O jogo da última quarta-feira, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, foi muito desgastante para o Botafogo, que joga domingo contra o São Paulo, no Maracanã. Havia uma expectativa grande de como a equipe reagiria à saída de Vitinho do time - negociado para o CSKA Moscou -, o que gerou protestos na sede do clube. Além do aspecto emocional, há uma preocupação mais imediata do técnico Oswaldo de Oliveira.

Nesta sexta-feira, ele reclamou que a decisão de uma vaga na Copa do Brasil com o atual campeão da Libertadores, fora de casa, trouxe prejuízos materiais ao Botafogo. Citou exemplos.

"No último jogo, tivemos somente a segunda e a terça-feira para treinar. Agora, temos três dias. O problema é que tem muita gente avariada, depois de um jogo agressivo. O Gabriel tem o pé inchado, Rafael Marques sente dores no ombro, o Seedorf, o que é natural, está muito cansado. A lista continua, atinge quase todo o time", declarou Oswaldo.

Marcelo Mattos, suspenso no último jogo do Brasileiro, volta à equipe. Já o goleiro Jefferson, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota do fim de semana para o Atlético-PR, dá a vez para Renan.